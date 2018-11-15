Ростовчане жалуются на холодные городские автобусы

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-15T10:16:31+03:00

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Ростовчанин Виталий Сатлер пожаловался в городском паблике на холодные автобусы.

- Понятно, что сейчас кризис, бензин дорожает, но это не дает перевозчикам право вымораживать салоны и превращать их в холодильники, -пишет мужчина. - Сегодня было -3, ехал в автобусе № 35, промерз до костей, пришлось одеть капюшон и варежки. Большая часть пассажиров сделала тоже самое, но все равно зуб на зуб не попадал, густой пар изо рта и так далее. Однозначно необходимо наказывать перевозчиков за подобное отношение к пассажирам!

- Сегодня на 80-ом автобусе ехали, тоже замерзли очень. Каждая остановка наводила ужас перед скорым открытием дверей, от которого становилось еще холоднее, - добавила ростовчанка София Рождественская.

Но нашлись и те, кому в автобусах жарко.

- А в некоторых наоборот дышать нечем, жара такая, что хоть раздевайся полностью, - написал в комментариях местный житель Владимир Проскурин.

- Я как-то в 71-ом ехала, он топил так, что я просто стояла и задыхалась. Уж лучше прохладно, чем жарища, - добавила ростовчанка Анна Панченко.