2018-11-15T11:54:02+03:00
Экономика

Богачи беднеют? В Ростовской области становится меньше миллиардеров

Списки самых богатых дончан редеют
Илья БОГОМОЛОВ
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Счастье, как говорится, не в деньгах - главное ведь, чтобы человек был хороший.Счастье, как говорится, не в деньгах - главное ведь, чтобы человек был хороший.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ростовской области в 2017 году увеличилось количество миллионеров, а вот миллиардеров - увеличилось. Региональное управление Федеральной налоговой службы приводит следующие цифры.

Доход от 10 до 100 миллионов рублей в 2017-ом зарегистрировали 816 человек. За год до этого таких было 793.

От 100 до 500 миллионов рублей в налоговой декларации заявили 86 человек. В 2016-ом таких было на 20 больше.

От 500 миллионов до 1 миллиарда рублей зарегистрировали 8 жителей региона. Раньше их было больше - 14 человек.

От 1 до 10 миллиардов рублей в 2017 году заработали 9 богачей, что на три человека меньше по сравнению с 2016-ым.

Ранее "Комсомолка" опубликовала доходы губернатора области и его супруги. Выяснилось, что 2017 год оказался не столь успешным для четы Голубевых в финансовом плане, как предыдущий.

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