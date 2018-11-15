2018-11-15T14:02:30+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону двое пьяных разгромили новую маршрутку, отказавшись платить

Один из дебоширов расколотил кулаком стекло
Александр СТЕПАНОВ
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Инцидент произошел напротив ЦГБ, в районе пл. Гагарина.Инцидент произошел напротив ЦГБ, в районе пл. Гагарина.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Инцидент произошел в южной столице около половины второго дня в четверг, 15 ноября, на ЦГБ: точнее — на ул. Текучева, в районе площади Гагарина, на остановке в сторону Западного.

Когда 25-я маршрутка остановилась, чтобы высадить пассажиров, двое парней, дождавшись, пока все выйдут и водитель откроет заднюю дверь для вновь входящих, выскочили на улицу.

- Я им крикнул — мол, а платить кто будет? - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» водитель. - Тогда они вернулись — пьяные были, конечно, я еще по пути заприметил, как они себя отвратительно вели: кричали что-то, к людям приставали, ругались. И один из них кулаком как дал по боковому стеклу с правой стороны — напротив моего сидения. Оно и рассыпалось тут же.

Водитель вызвал полицию. Фото: Александр СТЕПАНОВ

Водитель вызвал полицию.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Отвесив напоследок еще пару матерных фраз, приятели (по словам водителя, обоим лет по 25) ушли прочь, а он высадил людей и вызвал полицию — составлять протокол.

Официальной информации от правоохранительных органов по поводу инцидента пока не поступало.

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