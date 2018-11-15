«Медицинский консьерж»: новый бесплатный сервис запускает ВТБ Страхование жизни

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-15T14:08:23+03:00

Он будет доступен ежедневно в круглосуточном режиме из любой точки мира

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Новый бесплатный сервис «Медицинский консьерж» запускает ВТБ Страхование жизни. Сообщается, что он будет доступен ежедневно в круглосуточном режиме из любой точки мира. Его пользователи смогут узнать все о медицинских услугах страны и мира.

- Сегодня достаточно сложно ориентироваться в медицинских вопросах – в какую больницу и к какому врачу лучше обратиться в России и за рубежом, как и где найти аналоги лекарств, как получить второе медицинское мнение, - рассказал генеральный директор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев. - Для наших клиентов мы предлагаем специального медицинского помощника, который является цивилизованным и профессиональным способом решения подобных вопросов.

Кроме того, будет доступна медицинская информация для путешественников, а также данные о вакцинациях и наличии лекарств.

Воспользоваться продуктом могут владельцы полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). А в рамках пилотного проекта предложение действует для владельцев полисов со страховыми взносами от ста тысяч рублей в год.