В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело из-за осквернения могилы матроса крейсера «Аврора»

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-15T15:25:41+03:00

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О том, что на Верхне-Гниловском кладбище (оно было закрыто после появления в Ростове-на-Дону Северного кладбища) неизвестные устроили настоящий погром, разрушив десятки могил, сообщил ростовский журналист Александр Оленев.

- Больше всего досталось мемориалу моряка крейсера «Аврора» Владимира Семеновича Щербакова, который был торжественно открыт всего год назад в честь 100-летия Октябрьской революции, - рассказал Оленев. - После увольнения с военной службы он жил в Ростове-на-Дону, на ул. Пушкинской, и умер в 1967-м - в год 50-летия Октябрьской революции. Надгробный памятник не просто разбили: тяжелую гранитную плиту зачем-то оттащили в сторону и пытались разбить. На граните остались большие сколы.

Примечательно, что случилось это варварство тоже 7-го ноября — то есть в 101-ю годовщину революции.

Помимо этого памятника, пострадали и многие другие — видно, говорит журналист, что «глумились намеренно, зло, с выдумкой».

- Всего было повреждено 37 могил, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в ГУ МВД по Ростовской области. - В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведется розыск злоумышленников.