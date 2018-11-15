В Ростове-на-Дону ищут 68-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-15T15:48:36+03:00

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В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 68-летний пенсионер. Известно, что Николай Рабышков пропал еще 7 ноября 2018 года. Сообщается, что с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В день исчезновения он был одет в красную футболку с коротким рукавом, темно-серые джинсы, черный свитер, черные туфли, утепленную зеленую куртку и темно-серую шапку с красной полосой, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 160 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые с проседью.

Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, которые указаны ниже. Ростовчан просят не быть равнодушными к чужой беде.

В настоящее время волонтеры распространяют листовки с его изображением по социальным сетям, а также в местах массового скопления людей.

АЛЛО!

Номера телефонов, по которым просят звонить: 8-800-700-54-52 или 02.