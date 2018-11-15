В Ростове-на-Дону показывают "Пришельца"

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-15T16:01:06+03:00

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8 ноября в кинотеатрах Ростова стартовал фильм "Пришелец" режиссера Александра Куликова кинокомпании «Союз Маринс Групп». Накануне, 6 числа, в "Горизонт Cinema & Emotion" прошел закрытый предпремьерный показ картины с конкурсами и развлекательной программой перед киносеансом. Картина вызвала живую дискуссию у ростовчан, хотя в ней рассказывалось про жизнь на Марсе, главными все-таки остались мысли и дела людей, живущих на Земле.

Фото предоставлено «Союз Маринс Групп»

Фильм рассказывает о российском космонавте, который спасает свой экипаж от гибели, но сам оказывается в одиночестве на красной планете. Средств на спасательную операцию у центра управления полетами нет, но на помощь приходит ушлый медиамагнат, который пообещал собрать нужную сумму, если нахождение летчика на Марсе превратят в телешоу.

Фото предоставлено «Союз Маринс Групп»

Режиссер фильма «Пришелец» и исполнитель главной роли Александр Куликов трагически погиб два года назад, не успев закончить картину. Но его коллеги из кинокомпании «Союз Маринс Групп» доделали фильм, и сегодня российский зритель может узнать, какой философский подтекст создатель закладывал в это кино.

Перед показом на экране показали видеообращение погибшего автора фильма. «Наш фильм снят от души. Могу сказать, что вложил в него часть своей жизни. Мы создавали картину, не задумываясь о том, сколько зрителей он соберет в кинотеатрах. Нам было важно только одно – сделать хороший фильм», – прозвучало в видеообращении Александра Куликова.

В ролях: Андрей Смоляков, Анна Банщикова, Максим Виторган, Григорий Сиятвинда, Борис Моисеев и другие.

http://prishelets.com

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