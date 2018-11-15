«Ну куда столько фотошопа?»: фанаты сравнили Викторию Лопыреву с Памелой Андерсон

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-15T16:14:26+03:00

Фото «непохожей на себя красавицы» набрало больше 44 тысяч лайков

Изменить размер текста: A A

Виктория Лопырева - красавица из Ростова-на-Дону, «Мисс Россия» и Самый красивый посол Чемпионата мира-2018, шокировала публику фотографией, которую опубликовала на странице своего Инстаграм. На нем очаровательная блондинка в черном корсете сексуальным взглядом взирает на зрителей. Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Новый образ красотки уже прозвали: «Львицей».

- Ростовчанки - это отдельная раса полубогинь, - сделал комплимент Лопыревой один из ее подписчиков.

Были и те, кто сравнил ее с другой звездой:

- Не люблю сравнения, но тут похожа на Памелу Андерсон.

lopyrevavika V

Были и такие комментарии: «Сама на себя непохожа», «Я прямо и не узнала с первого раза нашу красотку», «Совсем стала не похожа на себя», «Богиня красоты! Как можно таким красивым быть?!» и даже «Ну куда столько фотошопа».

Но некоторым подписчикам образ понравился:

- Вика ты настоящее олицетворение, чудо-женщины: и сексуальная, и женственная.