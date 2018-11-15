«Не ешь это!»: Поклонники намекают звезде Playboy Марии Лиман на диету

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-15T16:27:49+03:00

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Фигура звезды Playboy Марии Лиман в опасности. Такой вывод сдедали ее подписчики, после того как увидели, что очаровательная брюнетка с точеной фигурой за обе щеки уплетает макароны. При этом за столом она сидит в коротком вечернем платье с глубоким вырезом.

- Люблю тепло и вкусно поесть. Чего не хватает на фото? - обратилась она к поклонникам, явно заигрывая с аудиторией.

Народ тут же принялся отвечать на вопрос красотки. Среди самых популярных ответов были и такие: «Очаровательной улыбки», «Молодого человека», «Котлет», «Меня рядом», «Возможно, обнаженной груди». Но были и те, кто побеспокоился о фигуре модели: «С таким меню, не хватает напольных весов» и «Не ешь это!».

Также звезда удостоилась и комплиментов в духе: «Ах, какая женщина» и «Ни одно золото, ни драгоценные камни не сравнятся с сиянием твоей божественной красоты!»