Площадку под размещение «Гандбол Арены» в Ростове-на-Дону определят к 1 декабря

СЕГОДНЯ 17:19 2018-11-15T17:19:09+03:00

"Ростов-Дон" уже не первый сезон успешно играет в Лиге чемпионов - так что смысл строить "Гандбол-Арену" есть, считает губернатор. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон".

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Левый берег Дона по соседству с футбольной «Ростов-Ареной», как выяснилось, не является окончательным местом для размещения «Гандбол-Арены» - об этом стало известно по итогам совещания, которое провел в облправительстве губернатор Василий Голубев.

Глава региона поручил к 1 декабря специально создаваемой для такого дела рабочей группе определиться, где все-таки будет построен этот спортивно-зрелищный игровой комплекс: то ли все-таки на Левбердоне, как хотели раньше, то ли — на том месте, где в настоящее время находится стадион «Юность России» (или «Трудовые резервы», как он назывался раньше).

- Нам нельзя не построить такой объект - особенно с учетом того, что гандбол является приоритетным и успешным видом спорта для региона (женский ГК «Ростов-Дон» выступает в Лиге чемпионов. - прим. ред.), - заявил Голубев. - Потребность в таком объекте очевидна. Он станет украшением города, местом проведения игр нашей команды и всевозможных массовых мероприятий.

Ранее, к слову, губернатор говорил «КП», что он направил предложение о проведении в Ростовской области чемпионата мира по гандболу в 2023 году — но это возможно лишь при условии, что будет место, где его, собственно, проводить: нынешний Дворец спорта, где играет "Ростов-Дон", находится в предаварийном состоянии.

Идея размещения на месте «Юности России» высказывалась изначально, однако потом, когда левый берег Дона был объявлен «новой точкой притяжения» с центром в виде «Ростов-Арены», гандбольную арену решено было строить там. Теперь же ситуация вновь, судя по всему, не представляется однозначной: губернатор призвал сравнить эффективность проекта на обеих площадках — и понять затраты, которые придется нести инвестору и бюджету.

Инвестором, кстати, остается «Агроком» бизнесмена Ивана Саввиди, который оценивал свое участие в создании «Гандбол-Арены» в 1 млрд рублей.