2018-11-15T20:40:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вор нанял эвакуатор, чтобы угнать автомобиль

Оперативники нашли машину у дома "нового хозяина"
Оксана АРТЕМОВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Октябрьский ОВД Ростова-на-Дону позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что пропала его машина, стоимостью больше миллиона рублей. Своего железного коня хозяин припарковал у гаража, а через несколько часов ее и след простыл.

Оказалось, что автовор увидел дорогую машину и решил ее присвоить. Но чтобы не возиться с сигнализацией и вскрытием замков на месте, он нанял эвакуатор, погрузил на него приглянувшееся авто и приказал мчать во весь опор к своему дому. Где, собственно, ее и обнаружили оперативники.

Вслед за этим задержали и подозреваемого. Им оказался неработающий 36-летний ростовчанин, который уже был судим за разбой и мошенничество.

Ростовские полицейские вернули законному владельцу.

В отношении воришки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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