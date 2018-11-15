2018-11-15T21:57:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на остановке общественного транспорта умер преподаватель РГУПС

Скорее всего, у мужчины стало плохо с сердцем
Оксана АРТЕМОВА
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Фото: паблик Ростов-ГлавныйФото: паблик Ростов-Главный
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ЧП произошло сегодня днем, 15 ноября, у РГУПС (Ростовского государственного университета путей сообщения). По словам очевидцев, мужчина подошел к остановке общественного транспорта, стал в сторонке и закурил. Неожиданно ему стало плохо, он рухнул на землю. Успел только пожаловаться на боль в груди. Прохожие вызвали скорую помощь, но врачи не смогли помочь. Доктор сказал, что, по всей видимости, оторвался тромб.

Обстоятельства ЧП сейчас выясняют полицейские. Об умершем известно, что он был преподавателем РГУ ПС.

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