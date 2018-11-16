В Ростовской области артиллерия уничтожила колонну вражеской техники
В Ростовской области прошли учения артиллерийских подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. Бойцы уничтожили колонну техники условного противника из реактивных систем залпового огня «Град» и 152-мм гаубиц «Мста-Б», сообщает пресс-служба ЮВО.
- По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 км механизированную колонну условного противника и передали разведданные на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы артиллерийские гаубицы. Расчеты «Град» завершили уничтожение резервов, выдвигающихся из глубины, - рассказал полковник Вадим Астафьев.
Обозначенные стрельбы прошли в рамках единого дня огня. Артиллеристы отработали уничтожение живой силы противника, усовершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и беспилотниками. В учениях было задействовано более 300 военнослужащих и 40 единиц техники.