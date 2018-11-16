Соцсети: на ростовчан в автобусе брызгало кипятком

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-16T10:29:23+03:00

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Ростовчанин в социальной сети пожаловался на микроавтобус № 98. Он выложил видео из салона, который был заполнен паром.

- Прорвало трубу с кипятком! Пассажирам пришлось поднять ноги, - возмутился горожанин. - Еще от кипятка шел неприятный запах. Не транспорт, а газваген! Обязательно надо было прокладывать трубу внутри салона?

В маршрутке прорвало трубу с кипятком 15.11.2018 .Ростов-на-Дону Главный

Очевидно, речь идет об охлаждающей жидкости двигателя, которая по совместительству обогревает салон автобуса. В комментариях ростовчане удивились, почему пассажиры не высказали водителю свое недовольство и не покинули салон. Люди пишут, что после транспортной реформы мало что изменилось: горожане готовы терперь любые неудобства, лижь бы доехать до пункта назначения. Напомним, одной из целей прошедших изменений в городе было обновление подвижного состава автобусов.

- Вчера попалась 33-МТ, у которой было настолько гнилое дно, что салон забрызгивало грязью, - поделился своим наблюдением ростовчанин Кирилл Алашеев.