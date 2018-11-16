2018-11-16T10:46:25+03:00
Происшествия

Ростовский облсуд окончательно оправдал водителя за гибель девушки в ДТП восьмилетней давности

А уголовное дело по факту смертельной аварии вернули на дополнительное расследование, чтобы все-таки установить виновного
Александр СТЕПАНОВ
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Облсуд поддержал позицию районной инстанции, вынесшей ранее оправдательный приговор.Облсуд поддержал позицию районной инстанции, вынесшей ранее оправдательный приговор.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Более восьми лет понадобилось жителю Ростовской области Олегу С., чтобы доказать свою невиновность в смертельном ДТП восьмилетней давности, но это все же случилось: сначала суд Неклиновского района, где случилась авария, в начале июля провозгласил оправдательный приговор ему, а потом — областная инстанция в южной столице.

- Олег С. обвинялся по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в облсуде. - По версии следствия, 1 января 2010-го он, находясь за рулем пассажирского микроавтобуса Hyundai Starex, в условиях моросящего дождя и вечерних сумерек, не справившись с управлением, выехал на встречку, где врезался в ехавшую в противоположном направлении отечественную легковушку: пассажирка ВАЗ-21150 погибла на месте.

Виновным практически сразу назвали водителя микроавтобуса — выезд на встречку, нарушение ПДД. Он же настаивал, что не было иных вариантов в той ситуации, и избежать столкновения было невозможно. Но признания его утверждения пришлось ждать без малого девять лет — однако и после того, как Неклиновский райсуд оправдал его, гособвинитель и потерпевшая сторона (родственники погибшей) не согласились с этим, подав на апелляцию в областной суд.

- После того, как апелляционная инстанция подтвердила приговор, вынесенный в районе, уголовное дело возвращается на новое расследование, чтобы все-таки установить, кто был виновен в случившемся смертельном ДТП, - уточнили в суде.

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