Ростовчане осудили охотников за фотографию с 30 убитыми утками

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-16T10:58:46+03:00

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Ростовчане в социальной сети возмущаются фотографиям, которые выложили два охотника из области. На снимках мужчины хвастаются добычей - разложили на покрышке грузовика тушки отстреленных на водоеме диких уток, всего три десятка птиц. Стрелки улыбаются и поднимают большие пальцы вверх, очевидно, радуясь удачной охоте. Но горожане не разделили их позитива, проявив жалость к животным.

В комментариях посыпались следующие фразы:

- По-моему, это уже перебор.

- Честно... Неприятно смотреть.

- Видимо, жадности нет предела.

- Как фашисты на фоне виселиц...

- Убивать животных ради еды или шкуры нормально. Но это выглядит как-то чрезмерно. Столько же не съесть.

Напомним, что сейчас на Дону разрешена охота на водоплавающую дичь, сезон установлен с 15 сентября по 31 декабря, как и на фазана, и серую ворону. Серую куропатку можно бить до 2 декабря. А вот перепелов, голубей и горлиц уже нельзя.

- Охотники должны строго соблюдать существующие нормы отстрела и правила охоты, - подчеркнул ранее глава минприроды Ростовской области Михаил Фишкин.