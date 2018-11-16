Ростовчане осудили охотников за фотографию с 30 убитыми утками
Ростовчане в социальной сети возмущаются фотографиям, которые выложили два охотника из области. На снимках мужчины хвастаются добычей - разложили на покрышке грузовика тушки отстреленных на водоеме диких уток, всего три десятка птиц. Стрелки улыбаются и поднимают большие пальцы вверх, очевидно, радуясь удачной охоте. Но горожане не разделили их позитива, проявив жалость к животным.
В комментариях посыпались следующие фразы:
- По-моему, это уже перебор.
- Честно... Неприятно смотреть.
- Видимо, жадности нет предела.
- Как фашисты на фоне виселиц...
- Убивать животных ради еды или шкуры нормально. Но это выглядит как-то чрезмерно. Столько же не съесть.
Напомним, что сейчас на Дону разрешена охота на водоплавающую дичь, сезон установлен с 15 сентября по 31 декабря, как и на фазана, и серую ворону. Серую куропатку можно бить до 2 декабря. А вот перепелов, голубей и горлиц уже нельзя.
- Охотники должны строго соблюдать существующие нормы отстрела и правила охоты, - подчеркнул ранее глава минприроды Ростовской области Михаил Фишкин.