2018-11-16T10:59:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону обещают снег и сильный ветер

Осадки метеорологи прогнозируют во второй половине дня
Ольга ГОПАЛО
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Осадки метеорологи прогнозируют во второй половине дня.Осадки метеорологи прогнозируют во второй половине дня.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Снежная погода еще порадует горожан зимними пейзажами за окном. Зимняя сказка, которую наблюдали жители донской столицы с утра продолжится. В пятницу, 16 ноября, в Ростове-на-Дону обещают снег. Об этом сообщают метеорологи. Причем, осадки ожидаются еще и во второй половине дня. Все это время днем температeра от минус одного до плюс одного градуса. Ветер - северо-восточный. Временами он будет дуть со скоростью до девяти - двенадцати метров в секунду. К вечеру потеплеет до нуля. Будет облачно. Атмосферное давление - выше номы.

Кстати, самым жарким этот день был в 1950 году, тогда столбики уличных термометров показывали 19,1 градуса выше нуля. А вот минимальная температура наблюдалась в 1993-м. В этот день на дворе стояло 10,3 градуса со знаком минус.

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