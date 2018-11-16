В Ростове-на-Дону обещают снег и сильный ветер

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-16T10:59:00+03:00

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Снежная погода еще порадует горожан зимними пейзажами за окном. Зимняя сказка, которую наблюдали жители донской столицы с утра продолжится. В пятницу, 16 ноября, в Ростове-на-Дону обещают снег. Об этом сообщают метеорологи. Причем, осадки ожидаются еще и во второй половине дня. Все это время днем температeра от минус одного до плюс одного градуса. Ветер - северо-восточный. Временами он будет дуть со скоростью до девяти - двенадцати метров в секунду. К вечеру потеплеет до нуля. Будет облачно. Атмосферное давление - выше номы.

Кстати, самым жарким этот день был в 1950 году, тогда столбики уличных термометров показывали 19,1 градуса выше нуля. А вот минимальная температура наблюдалась в 1993-м. В этот день на дворе стояло 10,3 градуса со знаком минус.