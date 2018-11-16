2018-11-16T11:27:49+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на выходных 17-18 ноября 2018 синоптики обещают снег и туман

Ветер прекратится только к концу недели
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону синоптики обещают жителям донской столицы снежные выходные 17-18 ноября 2018 года.В Ростове-на-Дону синоптики обещают жителям донской столицы снежные выходные 17-18 ноября 2018 года.Фото: Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону синоптики обещают жителям донской столицы снежные выходные 17-18 ноября 2018 года. Правда, показания они меняют как минимум раз в сутки, ток что еще могут и передумать.

Известно, что в субботу, 17 ноября, в дневные часы ожидается до минус трех градусов. При этом планируются незначительные осадки в виде снега. Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит до 14 метров в секунду. В воскресенье, 18 ноября, утром похолодает до минус семи градусов. Днем будет от минус пяти до минус двух ниже нуля. При этом метеорологи прогнозируют сильный туман, видимость при котором составит меньше метра. Правда, ветра в этот день почти не будет.

Однако осадки продолжатся и на следующей неделе - но будет уже плюсовая температура и дожди.

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