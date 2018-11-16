Из Ростова-на-Дону в Платов поедут автобусы большой вместимости

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-16T11:32:30+03:00

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Минтранс Ростовской области сообщил, что определен победитель открытого конкурса на осуществление перевозок по транспортному маршруту № 700 - из донской столицы в аэропорт Платов. Выиграла компания, которая может выпустить на линию 12 автобусов большой вместимости и 12 - малой.

По закону, у перевозчика есть 90 дней на то, чтобы установить тариф и представить его обоснование, а также подготовить подвижной состав, проработать схему движения и провести инструктажи водителей.

Напомним, что новый маршрут будет ездить от Привокзальной площади Ростова с остановками на Пригородном автовокзале, возле старого аэропорта на проспекте Шолохова, в городе Аксае, на Аксайском проспекте и на трассе М-4 "Дон" у поселка Красный Колос.

- Схема транспортного сообщения и расписания движения автобусов будут сформированы с учетом сложившегося пассажиропотока, в зависимости от количества авиарейсов, исходя из потребности пассажиров, - заверили в управление информационной политики регионального правительства.

Ранее сообщалось, что новый маршрут введут с 5 декабря. Напомним, сейчас до Платова ростовчан возят два микроавтобуса - № 285 и 286. Поле запуска № 700 их, возможно, уберут.