В Новошахтинске пропал 79-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-16T11:35:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в розыск объявлен 79-летний пенсионер. Известно, что Виктор Арбузов пропал еще в середине недели - 14 ноября 2018 года. В тот день он вышел из своего дома, который расположен в городе Новошахтинске, однако до сих пор он так и не вернулся. О его местонахождении ничего не известно ни близким, ни родным.

- В тот день он был одет в черную куртку, зеленую кепку, черные штаны, ботинки на шнурках, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», которые занимаются поисками пенсионера. - Рост мужчины 160 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, волосы седые, мужчина коротко стрижен. С собой у него были документы на имя Арбузова Виктора Александровича.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении этого человека, звоните по номерам телефонов, которые указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-7000-54-52 или 02.