2018-11-16T11:59:56+03:00
Общество

«Очень жгучая леди»: фанаты засыпали Викторию Лопыеву комплиментами, увидев в откровенном платье

Красавица опубликовала суперкрасивое фото
ГОШЕВ Игорь
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Красавица опубликовала очередное волнующее фото. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавица опубликовала очередное волнующее фото. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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В Инстаграм Виктории Лопыревой буря эмоций. Причина тому - роскошный образ, в котором она предстала перед поклонниками. На этот раз самая сексуальная блондинка России - за Викторией уже давно закрепился этот негласный титул, позирует в длинном платье с волнующим разрезом.

На странице модели сотни комплиментов.

- Данные от природы просто невероятные, - написал один из подписчиков.

- Роскошная женщина мира, - согласен с ним другой.

lopyrevavikalopyrevavika
New fashion story is coming up V
37716 отметок «Нравится»196 комментариевInstagram

- Шикарная и очень жгучая леди! - не уступил в эпитетах третий. - Бесконечные ноги!

Кто-то обратил внимание на то, что блондинка именно в этом платье выглядит потрясающе: «Наконец в форме. Супер красота!». Хотя другие уверенны, что красавица всегда и при любых обстоятельствах - восхитительна.

Пост с летним образом набрал десятки тысяч лайков.

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