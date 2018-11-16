«Очень жгучая леди»: фанаты засыпали Викторию Лопыеву комплиментами, увидев в откровенном платье
В Инстаграм Виктории Лопыревой буря эмоций. Причина тому - роскошный образ, в котором она предстала перед поклонниками. На этот раз самая сексуальная блондинка России - за Викторией уже давно закрепился этот негласный титул, позирует в длинном платье с волнующим разрезом.
На странице модели сотни комплиментов.
- Данные от природы просто невероятные, - написал один из подписчиков.
- Роскошная женщина мира, - согласен с ним другой.
- Шикарная и очень жгучая леди! - не уступил в эпитетах третий. - Бесконечные ноги!
Кто-то обратил внимание на то, что блондинка именно в этом платье выглядит потрясающе: «Наконец в форме. Супер красота!». Хотя другие уверенны, что красавица всегда и при любых обстоятельствах - восхитительна.
Пост с летним образом набрал десятки тысяч лайков.