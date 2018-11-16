«Купальник - обман зрения»: болельщики обомлели, увидев пловчиху Юлию Ефимову в прозрачном наряде

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-16T12:21:47+03:00

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В Инстаграм Юлии Ефимовой аншлаг. Чемпионка Европы по плаванию похвасталась в социальных сетях своими очередными достижениями. Она держит в руках цифру один и улыбается фотографу своей фирменной улыбкой. Однако поклонники больше всего обратили внимание на то, в чем одета спортсменка. А именно - нестандартный купальник, который кто-то из подписчиков уже обозвал «обман зрения».

- Интересный купальник, красотка! - написал кто-то из болельщиков.

pryanya93 200 br- 2.16.05 just 2 more days to go In the last stop of World Cup Series #speedo #swc2018 #swimming #singapore #russia @fina1908

Большинство комплиментов, к слову, были отданы именно наряду красотки: «Костюмчик для плавания что надо», «Вот это купальник!», «Купальник отпад!», «Красотка!!!! Very nice» и «Обаяшка». Были и такие комментарии «Всегда номер один для всей России» и «Поздравляю!!! Вы умница и Красавица!!!»

Всего за несколько часов образ пловчихи набрал 17 тысяч лайков.