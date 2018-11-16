2018-11-16T12:31:40+03:00
Общество

«Пооткровенней, Таня»: Поклонники оценили клип «Мисс Россия», в котором она танцует в лосинах

Зажигательное видео красавица опубликовала на своей странице в Инстаграм
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники пристально следят за творчеством "Мисс Россия". Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Поклонники пристально следят за творчеством "Мисс Россия". Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Зажигательное видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой уже набирает тысячи лайков. На нем красотка танцует в спортивном купальнике и лосинах в окружении своих коллег по цеху.

- Получаю очень много приятных отзывов о клипе на песню «Давай со мной»!

Спасибо за поддержку и комментарии, - подписала она клип.

А после призвала: «Танцуем вместе и заряжаемся хорошим настроением».

Поклонники поддержали призыв и стали оставлять комментарии.

- Мне понравилась песня. Впервые увидел его в Вегасе. С тех пор периодически напеваю, - признался один из них.

- Очень яркий и добрый клип, супер, - написал свое мнение другой Интернет-пользователь.

- Смешная такая, развеселила! - признался третий.

Но были и такие: «А как же зумба?», «Пооткровенней, Таня», «Танюш, лови море обнимашек» и «Это просто бомба».

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