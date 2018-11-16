«Пооткровенней, Таня»: Поклонники оценили клип «Мисс Россия», в котором она танцует в лосинах
Зажигательное видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой уже набирает тысячи лайков. На нем красотка танцует в спортивном купальнике и лосинах в окружении своих коллег по цеху.
- Получаю очень много приятных отзывов о клипе на песню «Давай со мной»!
Спасибо за поддержку и комментарии, - подписала она клип.
А после призвала: «Танцуем вместе и заряжаемся хорошим настроением».
Поклонники поддержали призыв и стали оставлять комментарии.
- Мне понравилась песня. Впервые увидел его в Вегасе. С тех пор периодически напеваю, - признался один из них.
- Очень яркий и добрый клип, супер, - написал свое мнение другой Интернет-пользователь.
- Смешная такая, развеселила! - признался третий.
Но были и такие: «А как же зумба?», «Пооткровенней, Таня», «Танюш, лови море обнимашек» и «Это просто бомба».