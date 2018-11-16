2018-11-16T12:48:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону по пожарной тревоге из торгового центра эвакуировали порядка четырехсот человек

По легенде учений МЧС, в кинотеатре, который находится в «Золотом Вавилоне», произошло возгорание
Александр СТЕПАНОВ
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Учения, по словам представителя главка МЧС, продлились минут сорок. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Учения, по словам представителя главка МЧС, продлились минут сорок. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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Около четырехсот человек были эвакуированы в пятницу, 16 ноября, из торгового центра «Золотой Вавилон» в Западном жилмассиве Ростова-на-Дону, в рамках противопожарных учений МЧС, не на шутку всполошивших местных жителей, которые, конечно, видели множество красно-белых спецмашин, мчавшихся с мигалками по ул. Малиновского в район ТЦ.

- Отрабатывались действия как экстренных служб, так и персонала и граждан во время чрезвычайной ситуации, - успокоили в главном управлении МЧС по Ростовской области. - По легенде учений, произошло возгорание в кинотеатре, расположенном в этом торговом центре: всех, кто находился в его помещениях эвакуировали, плюс условно «спасли», вытаскивая через запасные ходы и пожарные лестницы, около почти два десятка человек.

Всего, по словам собеседника «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве, в учениях принимали участие семнадцать единиц специальной техники и свыше восьмидесяти сотрудников.

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