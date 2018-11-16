Штормовое предупреждение: Экстренное понижение воды в Дону грозит отключением холодной воды

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-16T13:09:13+03:00

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В Ростовской области вновь объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды — на этот раз ее последствия могут затронуть сферу жизнеобеспечения ростовчан.

В ближайшее один-три часа и до конца текущих суток (речь идет о пятнице, 16 ноября), информирует региональный главк МЧС по ссылкой на данные Ростовского гидрометеоцентра, а также, возможно, и ночью и утром 17 ноября в устье Дона продолжится понижение уровня воды — он может достигнуть даже опасной отметки у Азова, а на участке от Аксая до Ростова-на-Дону они будут значительно ниже неблагоприятных отметок.

- В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств и посадкой их на мель, а также нарушение в работе водозаборных сооружений, - отметили в главном управлении МЧС по Ростовской области.