В Ростове-на-Дону школьник провалился в открытый люк, засыпанный снегом

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-16T14:24:28+03:00

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Жительница Ростова рассказала в социальной сети, о том как ее сын провалился в люк. Дело было в Левенцовке 13 ноября, около дома по улице Еременко, 97/29.

- Во вторник, возвращаясь со школы домой, около 15:00 мой сын, ученик седьмого класса провалился в канализационный люк, который совершенно не был виден из-под снега, - пишет ростовчанка. - Он оказался полностью в воде. Увидев лестницу, забрался наверх, проходящая женщина помогла ему. Огромное человеческое спасибо ей.

Горожанка выложила фотографии с места происшествия и просит отозваться свидетелей. На снимках видно, что присыпанный снегом люк находится на дороге, и у него напрочь отсутствует крышка. Соседи женщины в комментариях пишут, что в Левенцовке много таких "ловушек". Люди жалуются на то, что воры люков орудуют особенно активно, и требуют от коммунальщиков каких-либо действий.