Ростовчанин заказал в Китае 1,5 кг сильнодействующих веществ

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-16T14:35:48+03:00

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Ростовские таможенники нашли в одной из посылок сильнодействующие вещества: оксиметолон, местанолон и дростанолон. Всего более 1,5 килограмма. Известно, что их заказал себе из Китая житель донской столицы, который собирался употребить эти препараты.

- Заведомо зная, что указанные вещества являются запрещенными к перемещению через государственную границу и сбыту на территории РФ, гражданин подыскал третье лицо для последующего получения посылки, которое за деньги согласилось быть получателем международного заказа, - сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В результате возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещение через границу сильнодействующих веществ.

Правоохранители добавили, что за десять месяцев 2018 года удалось выявить 51 факт подобной контрабанды. Основным способом перемещения наркотиков являются международные почтовые и экспресс-курьерские отправления. Из Китая, в основном, идут «соли» и «спайсы», из Европы и Северной Америки – ЛСД, экстази и марихуана.