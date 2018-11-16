Валерий Карпин призвал ростовских болельщиков не заниматься ерундой

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-16T15:07:39+03:00

Валерий Карпин зовет на игру. Стоп-кадр из видео.

Тренер ждет серьезной поддержки трибун в матче против ЦСКА

Изменить размер текста: A A

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин позвал болельщиков на последний матч 2018 года на "Ростов-Арене". Известный наставник снялся в видео, которое предваряет продажу биетов на игру "Ростов" - ЦСКА, что должна состояться 2 декабря.

- Хватит ерундой заниматься. Приходи на "Ростов-Арену" - ждем только тебя, - обратился Карпин к зрителю ролика.

После этого матча стадион возьмет зимний перерыв. Пока, по итогу 14 туров чемпионата России, "Ростов" и ЦСКА делят 4 и 5 строчки в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав по 23 очка. Поединок обещает быть жарким.

Валерий Георгиевич знает, кого не хватает!.

Напомним, недавно 43,2% акций ФК "Ростов" выставили на торги.