У защитника ФК «Ростов» Арсения Логашова родился сын

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-16T16:21:43+03:00

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Как сообщили в футбольном клубе «Ростов», у защитника Арсения Логашова в минувший четверг, 15 ноября, родился сын, которого родители назвали Ильей.

- Коллектив "Ростова" от всей души поздравляет семью Арсения, желает малышу здоровья и чтобы он всегда радовал своих родителей, - поздравили Логашова с пополнением в семье в клубе.

Футболист выступал за «Ростов» на правах аренды в сезоне 2013/14 и выиграл с «желто-синими» под руководством Миодрага Божовича Кубок России, после чего «Локомотив», которому он принадлежал вернул его обратно. Затем Логашов выступал за «Тосно» и «Балтику», а с 20 июня нынешнего года вновь стал игроком «Ростова».