2018-11-16T16:22:30+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону на три недели будет закрыта часть переулка Семашко

Водителям следует учесть это ограничение
Илья БОГОМОЛОВ
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Переулок Семашко.Переулок Семашко.Фото: Google Карты
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В Ростове собираются закрыть для движения часть переулка Семашко. Конкретно, с 7 по 28 декабря будет прекращено движение транспортных средств на участке между улицами Темерницкой до Московской. Как сообщает Департамент автодорог города, причина - прокладка газопровода по адресу: Семашко, 21А/58Б.

Напомним, ранее чиновники сообщали о запрете остановки транспорта возле здания по адресу: Привокзальная площадь, 6А с 1 декабря. Кроме того, начиная с этой даты:

- будет запрещена остановка по западной стороне переулка Университетский от улицы Суворова до дома № 54 и восточной стороне - от дома № 93 до Суворова (кроме зон организованных платных парковок);

- будет запрещена стоянка по восточной стороне переулка Университетский, 52-54;

- будет запрещена стоянка в рабочие дни с 8 до 20 часов по западной стороне переулка Университетский на участке от дома № 93 до улицы Суворова.

Схема ограничений движения в переулке Университетском. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Схема ограничений движения в переулке Университетском.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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