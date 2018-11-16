2018-11-16T17:27:12+03:00
Экономика

К 2020 году доходы казны Ростовской области превысят расходы почти на 2,5 млрд рублей

Власти рассчитывают выйти на профицитный бюджет
Александр СТЕПАНОВ
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Власти закладывают на будущий год так называемый "бюджет развития" в размере 28,2 млрд рублей - на дороги, строительство и АПК.Власти закладывают на будущий год так называемый "бюджет развития" в размере 28,2 млрд рублей - на дороги, строительство и АПК.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Законодательном Собрании прошли публичные слушания проекта бюджета Ростовской обалсти на 2019 год и на плановую трехлетку.

Как следует из доклада замгубернатора региона — министра финансов РО Лилии Федотовой, доходы казны в будущем году должны составить 158,7 млрд рублей (расходы — 165,7 млрд), на 2020-м — 162,7 млрд рублей (против 160,2 млрд расходной части), в 2021-м — 155,9 млрд рублей (155,4 млрд расходов).

Таким образом, по крайней мере — в планах, через два года бюджетный профицит, т. е. превышение доходов над расходами, составит почти 2,5 млрд рублей. На третий расчетный год, впрочем, профицит будет меньше — полмиллиарда, но все же он останется.

Уточняется, что в предстоящем году на социальную сферу предлагается направить 114,5 млрд рублей (69 процентов от всех расходов бюджета): в том числе, 42,6 млрд рублей - на образование, 9,9 млрд - на здравоохранение, 3,4 млрд - на культуру и кинематографию, 2,7 млрд - на физкультуру и спорт.

«Бюджет развития» Ростовской области на 2019 год, уточнил спикер донского парламента Александр Ищенко, предусматривается в размере 28,2 млрд рублей, из которых 8,4 млрд отводятся на дорожное хозяйство, еще 8,2 млрд - на строительство и реконструкцию областных и муниципальных объектов, а также 4,5 млрд - на поддержку АПК.

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