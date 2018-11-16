Четыре дороги Ростовской области закрыты для пассажирского транспорта из-за непогоды

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-16T17:41:45+03:00

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Из-за возобновившегося снегопада сегодня, 16 ноября, в Ростовской области с 16:30 ограниченно движение для пассажирского транспорта на следующих автодорогах:

"Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский";

"Головное - Южный - Большая Мартыновка";

"Пролетарск - Сухой - Большая Орловка";

"Ростов - Волгодонск" с 0 по 200 км.

Управление ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае, если поездку невозможно отложить, водителям необходимо быть предельно внимательными, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Сотрудники Госавтоинспеции патрулируют дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям, сообщает пресс-служба Главка донской полиции.