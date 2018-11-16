2018-11-16T21:22:47+03:00
Общество

На трассах Ростовской области ограничили движение из-за снегопада

На 8 трасс Ростовской области не пускают пассажирский транспорт
Оксана АРТЕМОВА
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На восьми трассах Ростовской области ограничили движение пассажирского транспорта. Это произошло из-за снегопада, обрушившегося на регион 15 ноября 2018. Сначала ГУМВД Ростовской области сообщило, что для проезда автобусов закрыли трассы "Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский", "Головное-Южный-Большая Мартыновка", "Пролетарск-Сухой-Большая Орловка", а также на "Ростов - Волгодонск" с нулевого по 200-й километр.

С 19:00 по Москве ввели еще ряд ограничений. В первую очередь - на автодорогах "Азов-Ейск", "Азов-Самарское", "Ростов-Рогошкино", "Ростов-Азов". Сейчас на местах находятся сотрудники УГИБДД, они готовы оказать любую помощь водителям. Автомобилистов призывают не выезжать на дороги на личном транспорте без крайней необходимости и соблюдать скоростной режим.

Синоптики обещают жителям донской столицы снежные выходные.

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