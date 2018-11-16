В Ростове-на-Дону продавцов с рынка «Привоз» выселяют через суд ради строительства школы на 1400 мест

16 Нояб. 22:02 2018-11-16T22:02:46+03:00

Торговцы возмущены и утверждают, что их выгоняют без предупреждения и предоставления альтернативы

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Областной арбитражный суд принял к рассмотрению иск от Управления казной г. Ростова-на-Дону к торговому комплексу «Ростовский привоз» на Западном (на ул. Зорге), в котором изложено требование к собственникам и арендаторам освободить здания и помещения этого рынка.

Добровольно, между тем, они этого делать не хотят — полагая, что с ними обошлись несправедливо, отбирая землю, места для торговли и, следовательно, заработок, поскольку, во-первых, по их утверждению, изначально никто об этом не предупреждал, а во-вторых, им не предоставили адекватной альтернативы.

Решение о передаче из федеральной собственности в муниципальную земельного участка площадью в 3,3 гектара и находящихся на его территории строений рынка, которые располагаются вблизи мехмата ЮФУ в Советском районе (в границах ул. Зорге — Мильчакова — Благодатной) и изъятии их под создание школы 1400 мест, напомним, было принято на 30-м заседании гордумы в сентябре. Как говорилось, с просьбой построить в этом жилом квадрате учебное заведение не раз обращались местные жители.

Торговцы с «Привоза», однако, считают, что стали заложниками ситуации: вроде как - да, школу действительно строить надо, но изначально под нее отводилось место на ул. Жмайлова, а ту площадку отдали под возведение жилого комплекса, поэтому-то в качестве замены и был найден вариант с землей под рынком, который существовал на этом месте много лет.

Рассмотрение иска мэрии к «Ростовскому привозу» назначено на 4 декабря. Если суд в итоге поддержит позицию властей, то выселять торговцев, вероятно, будут уже приставы и полиция.