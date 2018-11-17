Гонки маршрутки и двух "ГАЗелей" восхитили ростовчан

СЕГОДНЯ 00:43 2018-11-17T00:47:10+03:00

Правда, транспорт не мчался, а скорее полз на подъем по наклонной дороге

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В городском паблике "Ростов Главный" появилось видео, которое сразу же окрестили лучшим роликом, который когда-либо появлялся в этом сообществе. 16 ноября во время снегопада один из водителей заснял, другие участники движения пытаются выехать из-под моста. Скользкая дорога, расположенная под наклоном, заставляла микроавтобус Hyundai County и две грузовые "ГАЗели" буксовать. С переменным успехом они "ползли" вперед, а оператор, снимающий эту картину сзади, искрометно комментировал происходящее, представив все в виде гонки "Формулы-1".

- Быстрее! Маршрутка вырывается вперед! Но "ГАЗель" не сдается, сейчас она обгонит... Тут третий врывается, да ты что! Вот это гонка! - комментирует за кадром веселый водитель.

Правда, найдя просвет между "участниками соревнования", он обогнал их всех и стал ликовать, как победитель. Видео собрало множество одобрительных комментариев ростовчан.

Гонки в Ростове после снегопада 16.11.2018 .Ростов-на-Дону Главный

Отметим, что в самом начале ролике его автор подчеркнул, что так во время снегопада ездят все. Напомним, непогода 16 ноября за пару часов сковала город 10-балльными пробками.