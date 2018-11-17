Донские власти напомнили, что за плохую уборку снега грозит штраф до 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-17T08:55:01+03:00

Люди не должны ждать, пока снег растает, считают в областной административной инспекции. Фото: Ольга ГОПАЛО

И назвали ростовские компании, которые уже "попались" на этом правонарушении

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Административная инспекция Ростовской области проверила своевременность мер по уборке снега и наледи после первого снегопада. С 13 по 15 ноября сотрудники ведомства возбудили более 70 дел об административной ответственности.

- Особое внимание было уделено местам массового пребывания граждан, детским садам, школам, больницам, а также дворам и междворовым территориям многоквартирных домов, - рассказали они. - 70% правонарушений выявлена на территории Ростова-на-Дону. Были выявлены организации, сотрудники которых недобросовестно относятся к уборке снега на закрепленных территориях: УК «Центральный район», УО «Согласие», «КБ», «ЖКХ Ленинского района», ТСЖ «Филимоновская, 128», «МПП ЖКХ Советского района № 5», УК «ЮВИС», УК «Радуга», «Марал», «Веста-1», «Комильфо», «Управдом», «РИК», «Артель», «МПП ЖКХ 2», «Основа», УК «Авиатор», ТСЖ «Снежинка», ТСЖ «Атриум», УК» Виктори», ТСЖ «Коммунальник», ТСЖ «Вега», ТСЖ «Каскад», «ПЭК».

Добавим, что губернатор области предупредил глав администраций о персональной ответственности за несвоевременную уборку снега. Напомним, штраф за такое нарушение грозит немалый: для физический лиц – от 300 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 8000 до 30000 рублей, для юридических лиц - от 25000 до 70000 рублей. А в случае повторного правонарушения сумма штрафа значительно увеличивается.