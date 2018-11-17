2018-11-17T09:05:35+03:00
Авто

Ограничено движение на участке трассы "Ростов-на-Дону - Ставрополь"

А также еще на восьми автодорогах
Илья БОГОМОЛОВ
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Ограничено движение на автодороге "Ростов - Ставрополь".Ограничено движение на автодороге "Ростов - Ставрополь".Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сотрудники донской госавтоинспекции сообщили, что с 22 часов 16 ноября из-за непогоды ограничено движение на трассе "Ростов - Ставрополь" со 106 по 150 километр.

Добавим, что ранее в этот же день были закрыты для проезда автобусов автодороги "Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский", "Головное - Южный - Большая Мартыновка", "Пролетарск - Сухой - Большая Орловка", а также "Ростов - Волгодонск" с нулевого по 200-й километр. В добавок было ограничено движение на дорогах "Азов - Ейск", "Азов - Самарское", "Ростов - Рогожкино" и "Ростов - Азов".

- Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям, - сообщили в полиции, рекомендовав водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

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