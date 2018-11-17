Через год в Ростовской области поднимут зарплаты бюджетников

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-17T09:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Донские депутаты рассмотрели проект бюджета Ростовской области на 2019 год. Согласно документу, доходы должны составить 158 миллиардов 661,9 миллиона рублей, расходы - 165 миллиардов 737 миллионов рублей. Более половины всех расходов составят трансферты в муниципалитеты, а сам бюджет будет иметь строго социальную направленность: инвестиции в человеческий капитал, повышение качества жизни граждан, предоставление качественных государственных услуг.

В частности, с 1 октября 2019 года предусмотрена индексация размеров оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений области. Также в областной бюджет включены ассигнования на содержание аппаратов государственного и муниципального управления.

Проект могут принять в первом чтении на очередном заседании регионального Заксобрания, которое состоится 22 ноября.