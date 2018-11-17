Копия папы: Валерий Карпин ищет сходства со своей дочерью
Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин выложил в Instagram очередное фото со своей новорожденной дочуркой. На этот раз известный наставник сопоставил два снимка - себя и маленькой Дарьи - и задал подписчикам вопрос: есть ли что-то общее. Комментаторы тут же отметили, что улыбка у крохи - копия папы. Девочка так же складывает губки и демонстрирует умный взгляд.
- Нижняя часть лица копирована, - со смайликами пишут подписчики Карпина.
- Мимика общая.
- Сразу видно, что вы папа, а не сосед!
- Валерий Георгиевич как "ксерокс" сработал.
- Мама рядом проходила. Копия папы!
- Первые ее слова будут: "Ну, и?"
Поклонники Карпина в шутку прочат Дарью в тренерский штаф "Спартака" и с польной серьезностью зовут его самого обратно в стан "красно-белых". Сам тренер недавно прокомментировал слухи о возможном возвращении в московский клуб.