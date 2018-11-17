2018-11-17T09:49:32+03:00
Спорт

Копия папы: Валерий Карпин ищет сходства со своей дочерью

А девочка, тем временем, очень похожа на отца
Илья БОГОМОЛОВ
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Валерий Карпин.Валерий Карпин.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин выложил в Instagram очередное фото со своей новорожденной дочуркой. На этот раз известный наставник сопоставил два снимка - себя и маленькой Дарьи - и задал подписчикам вопрос: есть ли что-то общее. Комментаторы тут же отметили, что улыбка у крохи - копия папы. Девочка так же складывает губки и демонстрирует умный взгляд.

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Люди!!! Назрел вопрос!!! Есть что-то общее?
17424 отметок «Нравится»1116 комментариевInstagram

- Нижняя часть лица копирована, - со смайликами пишут подписчики Карпина.

- Мимика общая.

- Сразу видно, что вы папа, а не сосед!

- Валерий Георгиевич как "ксерокс" сработал.

- Мама рядом проходила. Копия папы!

- Первые ее слова будут: "Ну, и?"

Поклонники Карпина в шутку прочат Дарью в тренерский штаф "Спартака" и с польной серьезностью зовут его самого обратно в стан "красно-белых". Сам тренер недавно прокомментировал слухи о возможном возвращении в московский клуб.

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