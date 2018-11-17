В Таганроге пенсионера избили и ограбили соседи по квартире

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-17T12:21:42+03:00

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В Таганроге полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение. На местного жителя напали в коммунальной квартире его же соседи по жилью. Дело было так: двое мужчин, узнав, что пожилому человеку пришла пенсия, ворвались к нему в комнату и потребовали отдать эти деньги им. Свои угрозы налетчики подкрепили ударами кулаков. Потерпевший отдал наличку и спрятался у других соседей. Но грабителям этого показалось мало - они забрали все ценное, что нашли на жилплощади своего соседа, а именно пылесос, два сотовых телефона и телевизор. Но пенсионер тоже не терял времени даром, а вызвал стражей порядка.

- Полицейские незамедлительно прибыли на место преступления, где задержали 31 и 37-летнего граждан, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

В отношении налетчиков возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Оказалось, что оба уже были ранее судимы за аналогичные преступления.