2018-11-17T12:44:58+03:00
Общество

"Снежный человек" прошелся по территории университета в Ростове-на-Дону

Кому-то холод оказался нипочем
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии необычных следов на снегу, которые были сделаны во время метели вечером 16 ноября. Рядом с привычными следами от ботинок и автомобильных шин возле здания университета очевидец сфотографировал отпечатки голой ноги. Их можно отличить по отсутствию рисунка на подошве и четко выраженным пяти пальцам.

- Похоже, сегодня на территории ЮФУ появился снежный человек, - написал автор снимков.

В комментариях горожане предположили, что кто-то ходил по снегу босой, - либо у человека забрали обывь, либо сам он был в неадекватном состоянии и решил, что холод ему нипочем. Некоторые ростовчане выложили в ответ фотографии файвфингерсов - специальной беговой обуви, которая повторяет очертания человеческой стопы. Но применялась ли она или же "автор" следов бродил босиком - осталось неизвестным.

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