Два микрорайона Ростова-на-Дону из-за остались без воды

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-17T13:02:07+03:00

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Утром, 16 ноября, в Ростове по улице Днепропетровской, 81 произошла коммунальная авария. Как рассказали в городском водоканале, около 8:30 оказался поврежден участок Тавушенского водовода. Сейчас на месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых участвуют две бригады рабочих и шесть единиц техники.

В связи с этим сегодня, 17 числа, до 18:00 будет ограничено водоснабжение в границах улиц: Вятская – Панфиловцев - Российская – Троллейбусная - 50 летия Ростсельмаша – Можайская (второй квартал Орджоникидзе), а также Иртышский - Казахская – Вятская - 50 летия Ростсельмаша (поселок Чкаловский).

Добавим, что в эти дни, 20 ноября, ежедневно с 9 до 17 часов энергетики отключают свет по: ул. 2-я Киргизской, 46-58, 67-91; ул. Казахской, 58-74; пер. Обскому, 2-38, 3-17; пер. Уральскому, 1-31, 2-36; пер. Ухтомскому, 1-35, 2-38. А до 30 числа - по ул. Минераловодской, 80-146, 97-165; ул. Собино, 126-144, 111-131; пер. Перовскому, 34А, 34Б-36, 33, 33А-35, 35А; пер. Чухновскому, 4-8, 5-11, 11А; ул. Гусева, 104, 122; пер. Подпольному, 9-13.