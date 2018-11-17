На Дону сотрудники ГИБДД вызволили из сугроба семью с двумя детьми

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-17T15:06:17+03:00

Старший лейтенант полиции Александр Коломиец и старший лейтенант полиции Андрей Калмыков пришли на помощь автомобилисту и его семье. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

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В Ростовской области сотрудники ГИБДД пришли на помощь семье, оказавшимся в снежном плену. Дело было минувшей ночью, 17 ноября, в Целинском районе. Полицейские местного отдела госавтоинспецкии - старшие лейтенанты Александр Коломиец и Андрей Калмыков - патрулировали дорогу, когда заметили стоящий в снегу на обочине автомобиль Renault Sandero Stepway. Иномарка заехала в сугроб и не могла выбраться. В салоне оказалась молодая семья с двумя детьми.

- Водитель рассказал полицейским, что ехал из Сочи домой - в село Лопанка Целинского района, но в пути его автомобиль застала метель, и машина попала в снежную ловушку. У людей заканчивался бензин, когда их обнаружили наши сотрудники, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

Автоинспекторы долили в горючего бак застрявшей машины, а затем остановили несколько проезжавших мимо авто и, совместно с их водителями вытолкали Renault из сугроба. После этого полицейские сопроводили вызволенную из снега семью до дома.