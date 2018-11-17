Следователи проводят проверку инцидента с падением мальчика в люк на Левенцовке

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-17T15:18:09+03:00

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После публикации в "КП" и других СМИ ростовские следователи проводят проверку падения школьника в открытый люк, засыпанный снегом. Напомним, инцидент произошел в Левенцовке 13 ноября, около дома по улице Еременко, 97/29. Возвращаясь со школы домой, семиклассник провалился в канализационный люк, который не заметил из-за снега. Ребенок промок, но остался цел. Он самостоятельно выбрался по лестнице на поверхность, где ему помогла случайная прохожая. Об этом происшествии рассказала мама мальчика в социальной сети.

- Советским межрайонным следственным отделом организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию данного объекта коммунальной инфраструктуры. Их действиям или бездействию будет дана надлежащая оценка. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.