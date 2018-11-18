Гандоблистки из команды «Ростов-Дон» победили французский «Брест»

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-18T12:14:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 ноября, в Ростове-на-Дону прошел гандбольный матч. В спортивном поединке сошлись хозяева площадки «Ростов-Дон» и гости из Франции команда «Брест». Это был последний матч группового этапа Лиги чемпионов. В нем уверенную победу со счетом 30:24 одержали ростовские спортсменки.

Команда «Брест» открыла счет на третьей минуты, но «Ростов-Дон» взял игру под свой контроль еще в начале матча. Однако француженки не опускали руки и атаковали наши ворота раз за разом. Но «Бресту» не удавалось сократить разрыв в счете, который к концу первого тайма достиг уже шести мячей.

Как рассказали в пресс-службе клуба, лучшими бомбардирами стали Анна Сень и Анна Вяхирева, на счету которых десять и девять голов соответственно. У соперника отличилась Ана Грос, которая забросила восемь мячей.

Известно, что впереди у ростовчан игры 20 и 22 декабря. Наша команда на выезде сыграет с «Уфа-Алисой» и «Университетом».