В Ростове-на-Дону на следующей неделе обещают отключения света

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-18T12:13:02+03:00

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В городе Ростове-на-Дону новая рабочая неделя начнется для некоторых горожан с отключений света. Известно, что 19 ноября 2018 года с 09:00 до 16:00 без электричества останутся дома, расположенные на улицах Еляна и Еременко.

Уже на следующий день не будут работать электроприборы с 09:00 до 15:00 с первого по третий микрорайоны в Левенцовке, а также на улицах Жукова и Еременко.

В среду, 21 ноября, с 09:00 до 16:00 не будут работать телевизоры в домах на улице Жукова, 25, 27/1. А в четверг, 22 ноября, в это же самое время - в многоэтажках на улице Еременко, 90, 92, 94.

И, наконец, в пятницу, 23 ноября, вынужденно размораживать холодильники предстоит домохозяйкам с улицы Еременко, 96, 98. Время такое же - с 09:00 до 16:00.

Причина отключений - плановые работы по техническому обслуживанию оборудования, у ростовчан уже попросили извинения за причиненные неудобства.