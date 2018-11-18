2018-11-18T12:11:36+03:00
Общество

Жителям Суворовского в Ростове-на-Дону предложили добираться на работу на собаках

Шуточный ролик в сети набрал больше четырех тысяч просмотров [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Шуточный ролик в сети набрал больше четырех тысяч просмотров. Фото: стоп-кадр с видео, группа Вконтакте "Ростов-Главный".Шуточный ролик в сети набрал больше четырех тысяч просмотров. Фото: стоп-кадр с видео, группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появился забавный видеоролик. На нем видно, как собака везет хозяйку по снежной улице.

- Суворовский. Не ходит автобус? Садись на маламута! - подписал кадры автор ролика.

Народ сразу же откликнулся на подобную инициативу.

- А что можно так? - написал один из Интернет-пользователей.

- Вот оно, решение транспортных проблем Суворовского! - согласен с ним другой.

Были и восторженные комментарии в духе: «Классно!», «И собаке на радость», «Видела вчера этих ребят. По-моему, очень весело. Во всяком случае дочка сказала, что тоже так хочет».

Но собрались и противники:

- Клево, весело, но не понимаю! Зачем заводить в южных городах таких собак! Хочешь такую собаку, езжай живи на Север.

Или вот: - Собаку жалко, лучше велосипед завести дешево и сердито.

Пост с видео набрал более 4,5 тысячи просмотров.

Ездовой маламут на Суворовском 17.11.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram https://t.me/rostovnadonuvk Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ https://www.facebook.com/rostovnadonu161/ Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

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