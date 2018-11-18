2018-11-18T12:09:41+03:00
Общество

В Ростовской области задержали любителя картин, которые он стащил из чужого дома

На прекрасное потянуло жителя Зерноградского района
Ольга ГОПАЛО
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На прекрасное потянуло жителя Зерноградского района.На прекрасное потянуло жителя Зерноградского района.Фото: "КП" Архив
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В Ростовской области ограбили квартиру. Инцидент произошел в Зерноградском районе. В местную полицию обратился хозяин имущества и сообщил: пропали строительные инструменты, бытовая техника и ценные картины. Как рассказали в донском главке, под подозрение попал 31-летний местный житель, за плечами которого уже есть несколько судимостей.

Подозреваемый поведал стражам порядка, что выждал, пока в доме никого не будет, отжал дверь и проник в помещение. Затем подогнал автомобиль ко двору, загрузил все добро в багажник и скрылся. Похищенное злоумышленник оставил себе.

Причем, мужчина оказался, по всей видимости, ценителем искусства. Когда сотрудники уголовного розыска его задерживали, то увидели - украденными картинами он декорировал свой дом.

В Главном Управлении МВД России по региону добавили, что похищенное имущество, ценность которого не разглашается, уже вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а рецидивиста признают виновным, несколько лет он может провести за решеткой.

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