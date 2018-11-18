2018-11-18T12:29:17+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина украл дорогой мобильник в маршрутке и обменял его на алкоголь

Ему очень хотелось выпить, а денег не было
Ольга ГОПАЛО
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Чужой мобильник приглянулся пассажиру маршрутки.Чужой мобильник приглянулся пассажиру маршрутки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал, что стал жертвой преступления. По словам мужчины, он ехал в маршрутке, однако обнаружил, что у него пропал дорогой мобильный телефон. Стоимость пропажи потерпевший оценил в 30 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний ростовчанин, который уже был судим за кражу. Злоумышленник признался стражам порядка, что ехал в тот день домой. Денег не было, а выпить ой как захотелось. И тут на глаза ему попался мобильник, который торчал из кармана брюк одного из пассажиров. План созрел молниеносно.

- Он незаметно вытащил гаджет, а, убедившись, что мужчина не заметил пропажи, забрал мобильное устройство и скрылся, - добавили в ведомстве. - В итоге, подозреваемый обменял чужое имущество на алкоголь.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столько отдаленных.

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