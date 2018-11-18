2018-11-18T15:29:24+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону плитку кладут прямо в снег

Фотофакт опубликовали в соцсетях
Ольга ГОПАЛО
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В социальных сетях обсуждают инцидент, который произошел на Западном. Фото: группа Вконтакет "Ростов-Главный", пользователь Александра Куприянова.В социальных сетях обсуждают инцидент, который произошел на Западном. Фото: группа Вконтакет "Ростов-Главный", пользователь Александра Куприянова.
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В социальных сетях обсуждают инцидент, который произошел в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. О нем в одном из городских пабликов сообщила Александра Куприянова.

- По адресу 1-я Баррикадная, 48-50 в августе затеяли ремонт двора, - написала ростовчанка. - Сняли весь асфальт, завезли щебень, установили бордюры. На этом ремонт прекратился, так как «нет денег». У кого не объяснили. «Денег не было» два месяца: ни в жаркий сентябрь, ни в теплый октябрь. И вот позавчера - 16 ноября, после снегопада, с утра по холоду, снегу и льду рабочие стали класть плитку. Все потому как сроки в паспорте объекта - четвертый квартал 2018 года, и надо срочно успеть! Во что же этот ремонт превратится, когда придет весна?

Под постом уже десятки комментариев.

- Поплывет плитка вместе со снегом, - написал один из горожан.

- Она поплывет в декабре, а не весной, - продолжает другой.

- Что же до соблюдения «технологий» - это, конечно же, полный фантасмагорический бред. Ну не строят нормальные люди зимой, и все тут, - раставил все точки над i третий.

Но были и такие предложения:

- Если вы негодуете, готов предоставить свою площадку под укладку плитки.

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